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ЕС на следующей неделе обсудит визовый бан для россиян и миссию по обучению ВСУ

Фото: Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министры стран Евросоюза на следующей неделе обсудят новые методы влияния на Россию, в том числе и введение визовых санкций для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Он подчеркнул, что министры иностранных дел и обороны ЕС проведут встречу в Праге 30 и 31 августа. На ней представители европейских стран обсудят войну в Украине и возможны новые санкции против РФ.

"Как ЕС мы должны увидеть, что еще мы можем сделать для поддержки Украины и увеличения стоимости этой войны для России", - подчеркнул Боррель.

Министр ЕС обсудят визовые ограничения для граждан России и возможную миссию по подготовке украинских военных. Также Боррель подчеркнул, что в ближайшие недели война и преодоление ее последствий станет одним из важнейших вопросов на международной арене, в частности на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Напомним, в ЕС рассматривают возможность создания миссии по обучению украинских военных в соседних странах.

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