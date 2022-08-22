ЕС планирует организовать миссию по обучению и помощи ВСУ, - Боррель

ЕС рассматривает возможность организации миссии по обучения и помощи для украинских военных в соседних странах. Предложение будет обсуждаться на следующей неделе в Праге на заседании Совета министров ЕС.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Quo Vadis Europe.

"Это будет не в Украине, а в соседних странах, где уже есть учебные миссии. Я надеюсь, что он будет одобрен", - заявил он.

Напомним, ранее министр обороны Новой Зеландии Пени Энаре подтвердил отправку в Британию военных инструкторов для обучения солдат из Украины.

Кроме того, Эстония отправит военных инструкторов в Британию для обучения солдат из Украины.