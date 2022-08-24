RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС наступного тижня обговорить візовий бан для росіян і місію з навчання ЗСУ

Фото: Верховний представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри країн Євросоюзу наступного тижня обговорять нові методи впливу на Росію, зокрема і введення візових санкцій для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Він наголосив, що міністри закордонних справ і оборони ЄС проведуть зустріч у Празі 30 та 31 серпня. На ній представники європейських країн обговорять війну в Україні і можливі нові санкції проти РФ.

"Як ЄС ми маємо побачити, що ще ми можемо зробити щодо підтримки України та збільшення вартості цієї війни для Росії", - наголосив Боррель.

Міністр ЄС обговорять візові обмеження для громадян Росії і можливу місію з підготовки українських військових. Також Боррель наголосив, що найближчими тижнями війна та подолання її наслідків стане одним з найважливіших питань на міжнародній арені, зокрема на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, в ЄС розглядають можливість створення місії з навчання українських військових у сусідніх країнах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзСанкції проти РосіїШенгенська зона