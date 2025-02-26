ЄС скоротив санкційний список Януковича і його соратників: скільки осіб лишилося

Санкційний список за розкрадання коштів скоротився з 18 до 3 осіб, повідомив 26 лютого кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

"Посли щойно поновили санкції за розкрадання державних коштів України. Вони були створені створений понад 10 років тому для Януковича та 17 осіб з його найближчого оточення. Зараз у списку залишилося лише три особи - навіть Януковича в ньому вже немає", - зазначив Йозвяк.

Санкції проти Януковича

Віктора Януковича та його сина Олександра включили до цього списку на підставі кримінальної справи, порушеної українською владою за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Це дало можливість застосувати проти них режим заморожування активів в ЄС, щоб полегшити повернення коштів Україні, якщо звинувачення підтвердяться. Ці санкції ЄС поновлює щорічно.

Видання додає, що у червні 2021 року суд Євросоюзу ухвалив рішення про скасування постанови, якою продовжувалися санкції проти експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра.