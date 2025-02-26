ЕС сократил санкционный список Януковича и его соратников: сколько человек осталось

Санкционный список за хищение средств сократился с 18 до 3 человек, сообщил 26 февраля корреспондент "Радіо Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х.

"Послы только что возобновили санкции за хищение государственных средств Украины. Они были созданы более 10 лет назад для Януковича и 17 человек из его ближайшего окружения. Сейчас в списке осталось только три человека - даже Януковича в нем уже нет", - отметил Йозвяк.

Санкции против Януковича

Виктора Януковича и его сына Александра включили в этот список на основании уголовного дела, возбужденного украинскими властями за хищение государственных средств в особо крупных размерах.

Это дало возможность применить против них режим замораживания активов в ЕС, чтобы облегчить возврат средств Украине, если обвинения подтвердятся. Эти санкции ЕС возобновляет ежегодно.

Издание добавляет, что в июне 2021 года суд Евросоюза принял решение об отмене постановления, которым продлевались санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.