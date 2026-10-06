ЄС скоротить імпорт російського газу до нуля до кінця 2027 року, - фон дер Ляєн

За словами фон дер Ляєн, Європа вже суттєво скоротила залежність від російських енергоносіїв і продовжить рухатися до повної відмови від них.

Президентка Єврокомісії нагадала, що кілька років тому Росія забезпечувала значну частину газового імпорту ЄС.

"Чотири роки тому Росія намагалася нас шантажувати. На той час 45% нашого імпорту газу надходило з Росії. Майже за одну ніч майже весь цей імпорт був припинений. Але Європа трималася разом, і ми вийшли з цього сильнішими", - заявила фон дер Ляєн.

Після цього Євросоюз почав активніше диверсифікувати постачання газу. Крім того, країни блоку значно збільшили інвестиції у власну чисту енергетику.

Це дозволило істотно зменшити частку російського газу в європейському імпорті.

"Сьогодні наш імпорт російського газу скоротився з 45% до 12%. І ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року", - пообіцяла президентка Єврокомісії.

Незважаючи на енергетичну кризу, Європейський Союз має намір звести імпорт російського газу до нуля до кінця 2027 року.

Енергетична криза в Європі

Водночас рішення повністю відмовитися від російського газу ЄС ухвалює в умовах нової енергетичної кризи. Європейські споживачі та промисловість стикаються зі значним зростанням вартості енергоносіїв.

Фон дер Ляєн заявила, що з кінця лютого ціни на газ зросли на 140%, тоді як вартість дизельного пального подвоїлася.

"Загалом імпортоване викопне паливо обійшлося Європі в додаткові 100 мільярдів євро від початку війни в Ірані. І це без жодної додаткової молекули енергії", - нагадала вона.

Попри зростання цін та складну ситуацію на енергетичному ринку, Євросоюз не має наміру повертатися до попереднього рівня залежності від російських ресурсів.

Фон дер Ляєн висловила впевненість, що Європа зможе пройти нинішню кризу та вийти з неї сильнішою.

Таким чином, ЄС планує скоротити імпорт російського газу з нинішніх 12% до нуля до кінця 2027 року.