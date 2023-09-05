ЄС скористається відсутністю Путіна та Сі на саміті G20 для впливу на Африку, - Bloomberg

Оскільки президенти Китаю та Росії не беруть участі у дводенній зустрічі у Нью-Делі, ЄС хоче скористатися моментом, за словами анонімних джерел, знайомих із підготовкою. За їхніми словами, блок із 27 країн прагне показати, що він серйозно ставиться до перегляду свого партнерства з Африкою, незважаючи на тяжку спадщину колоніалізму.

Серед тих, хто має взяти участь, - президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель та канцлер Німеччини Олаф Шольц. З африканської сторони до учасників увійдуть лідери Південної Африки, члена "Великої двадцятки", а також Єгипту, Нігерії та Коморських Островів, нинішніх голів Африканського союзу, повідомили джерела.

Те, що називають "міні-самітом", відбувається на тлі посилення конкуренції за глобальний вплив на тлі протистояння США та Китаю та розбіжностей щодо війни Росії з Україною.

У той час як Китай і Росія впливають африканські країни, у тому числі апелюючи до антиколоніальних настроїв, вихід Путіна з чорноморської зернової угоди найсильніше вдарив по країнах, що розвиваються, потенційно залишивши Європі можливість вплинути на думку країн, які відмовилися засудити війну Росії.

За словами джерел, на саміті в Індії 9 вересня європейські лідери хочуть підтримати заявку Африканського союзу на постійно членство в "Великої двадцятці". Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтримала членство Африканського союзу у "Великої двадцятці" на останній зустрічі "Великої сімки" в Японії, і це також є пріоритетом приймаючої сторони саміту, прем'єр-міністра Індії Нарендрі Моді.

У травні, під час візиту до штаб-квартири Африканського союзу в Ефіопії, Шольц підтримав ідею для блоку стати постійним членом "Великої двадцятки", щоб дати йому більше права голосу у зусиллях вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату. Канцлер заявив, що Африка має відігравати важливішу міжнародну роль, щоб відобразити її зростаюче значення в дедалі більш роздробленому та багатополярному світовому порядку.

Сильний голос

Постійне членство, а не статус "запрошеної міжнародної організації", дало б Африканському союзу той самий статус, що й ЄС. Це частина прагнення надати африканським країнам сильніший голос, коли міжнародні організації приймають рішення про заходи, які їх торкаються, включаючи зусилля боротьби з глобальним потеплінням, яке в переважній більшості спричинене викидами країн "Великої двадцятки".

Також на порядку денному зустрічі обговорення наслідків війни Росії проти України для глобальної продовольчої безпеки - ситуація, яка загрожує загостритися після того, як Путін відмовився відновити зернову угоду після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Інші теми включають зусилля щодо реформування глобальної фінансової архітектури, покращення умов для приватних інвестицій та інфраструктурних проектів в Африці, а також ситуацію в Сахельському регіоні.

Велика двадцятка

"Велика двадцятка" (G20) - це міжнародна організація, що складається з 19 найбільших економік світу та Європейського союзу. Вона була створена у 1999 році для обговорення та співпраці з питань світової економіки та фінансів.

Метою "Великої двадцятки" є обговорення питань світової економіки, фінансової стабільності та макроекономічної координації, а також розробка рекомендацій та заходів, спрямованих на сприяння сталому зростанню та розвитку. Зустрічі лідерів "Великої двадцятки" проводяться щорічно, а також проводяться регулярні засідання міністрів фінансів та центральних банкірів цієї групи країн.

Путін не приїде на саміт G20, оскільки Міжнародний карний суд видав ордер на його арешт за викрадення українських дітей.