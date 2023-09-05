ЕС воспользуется отсутствием Путина и Си на саммите G20 для влияния на Африку, - Bloomberg

Поскольку президенты Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом, по словам анонимных источников, знакомых с подготовкой. По их словам, блок из 27 стран стремится показать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма.

Среди тех, кто должен принять участие, - президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц. С африканской стороны в число участников войдут лидеры Южной Африки, члена "Большой двадцатки", а также Египта, Нигерии и Коморских Островов, нынешних председателей Африканского союза, сообщили источники.

То, что называют "мини-саммитом", происходит на фоне усиления конкуренции за глобальное влияние на фоне противостояния США и Китая и разногласий по поводу войны России с Украиной.

В то время как Китай и Россия влияют африканские страны, в том числе апеллируя к антиколониальным настроениям, выход Путина из черноморской зерновой сделки сильнее всего ударил по развивающимся странам, потенциально оставив Европе возможность повлиять на мнение стран, которые отказались осудить войну России.

По словам источников, на саммите в Индии 9 сентября европейские лидеры хотят поддержать заявку Африканского союза па постоянно членство в "Большой двадцатке". Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поддержала членство Африканского союза в "Большой двадцатке" на последней встрече "Большой семерки" в Японии, и это также является приоритетом принимающей стороны саммита, премьер-министра Индии Нарендры Моди .

В мае, во время визита в штаб-квартиру Африканского союза в Эфиопии, Шольц поддержал идею для блока стать постоянным членом "Большой двадцатки", чтобы дать ему больше права голоса в усилиях по решению глобальных проблем, таких как изменение климата. Канцлер заявил, что Африка должна играть более важную международную роль, чтобы отразить ее растущее значение во все более раздробленном и многополярном мировом порядке.

Сильный голос

Постоянное членство, а не статус "приглашенной международной организации", дало бы Африканскому союзу тот же статус, что и ЕС. Это часть стремления предоставить африканским странам более сильный голос, когда международные организации принимают решения о мерах, которые их затрагивают, включая усилия по борьбе с глобальным потеплением, которое в подавляющем большинстве вызвано выбросами стран "Большой двадцатки".

Также в повестке дня встречи обсуждение последствий войны России против Украины для глобальной продовольственной безопасности - ситуация, которая грозит обостриться после того, как Путин отказался возобновить зерновую сделку после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Другие темы включают усилия по реформированию глобальной финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке, а также ситуацию в Сахельском регионе.

Большая двадцатка

"Большая двадцатка" (G20) - это международная организация, состоящая из 19 крупнейших экономик мира и Европейского союза. Она была создана в 1999 году для обсуждения и сотрудничества по вопросам мировой экономики и финансов.

Целью "Большой двадцатки" является обсуждение вопросов мировой экономики, финансовой стабильности и макроэкономической координации, а также разработка рекомендаций и мер, направленных на содействие устойчивому росту и развитию. Встречи лидеров "Большой двадцатки" проводятся ежегодно, а также проводятся регулярные заседания министров финансов и центральных банкиров этой группы стран.

Путин не приедет на саммит G20, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за похищение украинских детей.