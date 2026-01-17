ЄС скликає екстрене засідання послів через тарифну війну Трампа за Гренландію, - Reuters

Що передувало

Нагадаємо, 17 січня Дональд Трамп оголосив, що вводить проти восьми європейських країн мита. За його словами, тарифи буде запроваджено у два етапи, а термін дії триватиме доти, доки не буде розв'язано питання з Гренландією.

"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, що відправляються до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер.

Уже за кілька годин з'явилися перші реакції європейських лідерів. Вони сказали, що готові дати спільну відповідь на тарифні погрози з боку Трампа.