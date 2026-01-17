ЕС созывает экстренное заседание послов из-за тарифной войны Трампа за Гренландию, - Reuters

Что предшествовало

Напомним, 17 января Дональд Трамп объявил, что вводит против восьми европейских стран пошлины. По его словам, тарифы будут введены в два этапа, а срок действия продлиться до тех пор, пока не будет решен вопрос с Гренландией.

"Начиная с 1 февраля 2026 года, со всех вышеупомянутых стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будет взиматься 10% таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%. Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии", - заявил американский лидер.

Уже через несколько часов появились первые реакции европейских лидеров. Они сказали, что готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы со стороны Трампа.