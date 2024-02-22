ЄС скасує санкції проти двох росіян та одного словака: Reuters розкрило деталі

Як зазначає видання, учора, 21 лютого, посли ЄС домовились продовжити персональні санкції за війну Росії проти України. Але обмеження перестануть діяти щодо Аркадія Воложа, Сергія Мндоянца та Йозефа Гамбалека.

Волож є співзасновником російської пошукової системи "Яндекс". За словами джерел, однією з причин скасування санкцій проти бізнесмена стало те, що він торік назвав війну Росії проти України "варварською".

Мндоянц раніше керував зв'язками з урядом у російському конгломераті "Система", а також є членом правління російського аналітичного центру, який консультує Кремль з питань зовнішньої та оборонної політики.

Гамбалек - голова організації "Нічні вовки" - російського націоналістичного мотоклубу, який відомий своєю вірністю Кремлю.

Одне з джерел Reuters розповіло, що санкції проти трьох перелічених вище осіб є "необґрунтованими з юридичної точки зору".

Дипломатичні джерела ЄС також повідомили, що Угорщина знову лобіювала скасування санкцій проти російського мільярдера Алішера Усманова, але обмеження проти нього не є "юридично слабкими", враховуючи, що він програв апеляцію на санкції у вищому суді блоку раніше цього місяця.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Росії за окупацію деяких територій України.

Також посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти Росії, який планують запровадити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.