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ЕС отменит санкции против двух россиян и одного словака: Reuters раскрыло детали

Фото: ЕС отменит санкции против двух россиян и одного словака (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз, вероятно, отменит санкции против двух российских бизнесменов и одного словацкого гражданина. Ограничения перестанут действовать после 15 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, вчера, 21 февраля, послы ЕС договорились продлить персональные санкции за войну России против Украины. Но ограничения перестанут действовать относительно Аркадия Воложа, Сергея Мндоянца и Йозефа Гамбалека.

Волож является сооснователем российской поисковой системы "Яндекс". По словам источников, одной из причин отмены санкций против бизнесмена стало то, что он в прошлом году назвал войну России против Украины "варварской". 

Мндоянц ранее руководил связями с правительством в российском конгломерате "Система", а также является членом правления российского аналитического центра, консультирующего Кремль по вопросам внешней и оборонной политики.

Гамбалек - глава организации "Ночные волки" - российского националистического мотоклуба, который известен своей верностью Кремлю.

Один из источников Reuters рассказал, что санкции против трех вышеперечисленных лиц являются "необоснованными с юридической точки зрения".

Дипломатические источники ЕС также сообщили изданию, что Венгрия снова лоббировала отмену санкций против российского миллиардера Алишера Усманова, но ограничения против него не являются "юридически слабыми", учитывая, что он проиграл апелляцию на санкции в высшем суде блока ранее в этом месяце.

Что предшествовало 

Напомним, ранее Совет ЕС продлил действие санкций против России за оккупацию некоторых территорий Украины.

Также послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против России, который планируют ввести ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину. 

 

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