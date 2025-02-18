ЄС не скасовуватиме санкції проти Росії, якщо це зроблять США, - єврокомісар

За словами чиновника, Брюссель проводить власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації президента США Дональда Трампа.

"З огляду на політику нової адміністрації США, ЄС має взяти питання власної безпеки до своїх рук, це також стосується санкційної політики. Ви знаєте, що зараз йде робота над 16-м пакетом", - додав він.

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну міжнародна спільнота запровадила масштабні санкції проти Росії. Обмеження включають заморожування активів Центрального банку Росії в іноземних установах, відключення низки російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також персональні санкції проти російських політиків, бізнесменів та пропагандистів. Крім того, багато країн припинили імпорт російських енергоносіїв та інших товарів, обмежуючи економічні зв'язки з агресором.

Тим часом Європейський Союз планує ухвалити 16-й пакет санкцій до третьої річниці початку повномасштабної війни в Україні. Як писали ЗМІ, ЄС не буде забороняти купівлю російського скрапленого природного газу, але збирається ввести певні обмеження.