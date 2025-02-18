ЕС не будет отменять санкции против России, если это сделают США, - еврокомиссар

По словам чиновника, Брюссель проводит собственную санкционную политику, которая не зависит от решений администрации президента США Дональда Трампа.

"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопрос собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - добавил он.

Санкции против России

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину международное сообщество ввело масштабные санкции против России. Ограничения включают замораживание активов Центрального банка России в иностранных учреждениях, отключение ряда российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также персональные санкции против российских политиков, бизнесменов и пропагандистов. Кроме того, многие страны прекратили импорт российских энергоносителей и других товаров, ограничивая экономические связи с агрессором.

Тем временем Европейский Союз планирует принять 16-й пакет санкций к третьей годовщине начала полномасштабной войны в Украине. Как писали СМИ, ЕС не будет запрещать покупку российского сжиженного природного газа, но собирается ввести определенные ограничения.