ЄС схвалив запрошення Швейцарії до "військового шенгену": що це таке

Рада Європейського Союзу схвалила запрошення Швейцарії до участі в проєкті PESCO "Військова мобільність". Його ще називають "військовим шенгеном".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС .

Повідомляється, що Рада ЄС підтвердила, що участь Швейцарії відповідає загальним умовам і додасть проєкту "істотну додану вартість".

Тепер Нідерланди як координатор уповноважені запросити Швейцарію у відповідь на її запит. Щойно країна завершить адміністративні процедури, вона офіційно стане членом "військового шенгену".

Що таке PESCO "Військова мобільність"

Це проєкт, спрямований на спрощення та стандартизацію транскордонних військових транспортних процедур. Він забезпечує швидке перекидання військового персоналу по всьому Євросоюзу автомобільними, залізничними, морськими або повітряними шляхами.

Співпраця в рамках PESCO є одним зі стовпів оборонної політики ЄС. Це основа військового співробітництва між 26 державами-членами Євросоюзу, які взяли на себе зобов'язання одна перед одною. Вони разом розвивають оборонний потенціал, підвищують оперативну готовність і сумісність.

Треті країни запрошуються у виняткових випадках. Вони мають відповідати політичним, правовим і таким умовам, як розділення демократичних цінностей тощо. Канада, Норвегія і США були запрошені в 2021 році, а в 2022 році - і Велика Британія.