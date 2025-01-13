ЕС одобрил приглашение Швейцарии в "военный шенген": что это такое
Совет Европейского Союза одобрил приглашение Швейцарии к участию в проекте PESCO "Военная мобильность". Его еще называют "военным шенгеном".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.
Сообщается, что Совет ЕС подтвердил, что участие Швейцарии соответствует общим условием и придаст проекту "существенную добавленную стоимость".
Теперь Нидерланды как координатор уполномочены пригласить Швейцарию в ответ на ее запрос. Как только страна завершит административные процедуры, она официально станет членом "военного шенгена".
Что такое PESCO "Военная мобильность"
Это проект, направленный на упрощение и стандартизацию трансграничных военных транспортных процедур. Он обеспечивает быструю переброску военного персонала по всему Евросоюзу по автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным путям.
Сотрудничество в рамках PESCO является одним из столпов оборонной политики ЕС. Это основа военного сотрудничества между 26 государствами-членами Евросоюза, которые взяли на себя обязательства друг перед другом. Они вместе развивают оборонный потенциал, повышают оперативную готовность и совместимость.
Третьи страны приглашаются в исключительных случаях. Они должны соответствовать политическим, правовым и таким условиям, как разделение демократических ценностей и так далее. Канада, Норвегия и США были приглашены в 2021 году, а в 2022 году - и Великобритания.
Напомним, Швейцария изучала возможность присоединения к "военному шенгену" с весны 2023 года. Заявка была подана в сентябре 2024 года.
Прошлым летом в этой стране даже предлагали пересмотреть политику нейтралитета из-за войны России против Украины. Экспертная группа министерства обороны выступила за военное сближение с НАТО и Евросоюзом.
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