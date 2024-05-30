ЄС схвалив заборонні мита на російське зерно

Мита становитимуть 95 євро за тонну зернових та 50% на олійні культури. Рішення набуде чинності 1 липня. У продукції також не буде доступу до тарифних квот ЄС.

Транзит зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі до третіх країн рішення не торкається.

"Постанова передбачає збільшення мит на зернові, олійні культури та продукти їх переробки з Росії та Білорусі до такого рівня, що на практиці імпорт цих продуктів припиняться", - йдеться у повідомленні.

Заборона на російське зерно

Рішення про блокування імпорту зерна з території Росії та Білорусі було ухвалено у березні у розпал протестів європейських фермерів щодо екологічних правил та імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тоді заявила: "Ми пропонуємо ввести мита на російський імпорт, щоб пом'якшити ризик, що зростає, для наших ринків і наших фермерів".

У 2023 році Росія експортувала до блоку 4,2 млн тонн зерна та олійних культур на суму близько 1,3 млрд євро. Ці мита ЄС позбавлять ще одного важливого джерела прибутку для російської економіки і, як наслідок, російської військової машини.