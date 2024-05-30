RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС одобрил запретительные пошлины на российское зерно

Фото: Российское зерно будет запрещено в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет ЕС одобрил пошлины на зерновые и масличные с территории России и Беларуси. Эти тарифы достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Совета ЕС.

Пошлины составят 95 евро за тонну зерновых и 50% на масличные культуры. Решение вступит в силу 1 июля. У продукции также не будет доступа к тарифным квотам ЕС.

Транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси в третьи страны решение не затрагивает.

"Постановление предусматривает увеличение пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до такого уровня, что на практике импорт этих продуктов прекратятся", - говорится в сообщении.

Запрет на российское зерно

Решение о блокировании импорта зерна с территории России и Беларуси было принято в марте в разгар протестов европейских фермеров по поводу экологических правил и импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила: "Мы предлагаем ввести пошлины на российский импорт, чтобы смягчить растущий риск для наших рынков и наших фермеров".

В 2023 году Россия экспортировала в блок 4,2 млн тонн зерна и масличных культур на сумму около 1,3 млрд евро. Эти пошлины ЕС лишат еще одного важного источника прибыли для российской экономики и, как следствие, российской военной машины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зерновой коридорЕвросоюз