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ЕС одобрил третью выплату Украине на 3.5 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Понедельник 17 марта 2025 12:22
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ЕС одобрил третью выплату Украине на 3.5 млрд евро в рамках Ukraine Facility Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Совет Европейского союза (ЕС) поддержал помощь Украине в размере 3,5 млрд евро (3.81 млрд долларов) в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

Отмечается, что это уже третий платеж для Киева в рамках Ukraine Facility. В частности Украина выполнила 13 требований от Совета ЕС для получения платежа, среди которых:

  • проведение реформ для увеличения использования возобновляемой энергии;
  • повышение автономности энергорегулятора;
  • упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС;
  • принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий;
  • продолжение работы над перечнем его стратегического и критического сырья.

"План Украины определяет намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также график реформ, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет", - отмечает Совет ЕС.

Ukraine Facility

Ukraine Facility - это финансовая программа Европейского Союза (ЕС), направленная на поддержку Украины в период войны и восстановления после нее. Программа действует с 2024 по 2027 год и предусматривает выделение 50 миллиардов евро. Деньги направляются на макрофинансовую стабильность, реформы, восстановление инфраструктуры и интеграцию Украины в ЕС.

Напомним, что в ноябре 2024-го Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

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