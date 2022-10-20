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ЄС схвалив санкції проти Ірану за передачу Росії дронів для атак на Україну

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 13:55
ЄС схвалив санкції проти Ірану за передачу Росії дронів для атак на Україну Фото: ЄС схвалив санкції проти Ірану за постачання дронів (mil.in.ua)
Автор: Олександр Білоус

Члени Європейського Союзу домовилися про нові санкції проти Ірану. Посли країн ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, які завдають ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter Чехії, яка головує в ЄС.

"Держави ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї організації, відповідальних за постачання дронів, а також готові поширити санкції ще на чотири іранські організації, які вже фігурували у попередньому списку санкцій", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу попередньо схвалили санкції проти Ірану через його постачання дронів-камікадзе для РФ, якими атакують Україну. Обмеження вводять проти компанії Shahed Aviation Industries, яка займалася проектуванням та розробкою іранського БПЛА Shahed-136.

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