ЕС одобрил санкции против Ирана за передачу России дронов для атак на Украину

Члены Европейского союза договорились о новых санкциях против Ирана. Послы стран ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые наносят удары по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter Чехии, которая председательствует в ЕС.

"Государства ЕС решили заморозить активы трех физических лиц и одной организации, ответственных за поставку дронов, а также готовы распространить санкции еще на четыре иранские организации, которые уже фигурировали в предыдущем санкционном списке", - говорится в сообщении.