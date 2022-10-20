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ЕС одобрил санкции против Ирана за передачу России дронов для атак на Украину

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Украина, Четверг 20 октября 2022 13:55
ЕС одобрил санкции против Ирана за передачу России дронов для атак на Украину Фото: ЕС одобрил санкции против Ирана за поставку дронов (mil.in.ua)
Автор: Александр Белоус

Члены Европейского союза договорились о новых санкциях против Ирана. Послы стран ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые наносят удары по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter Чехии, которая председательствует в ЕС.

"Государства ЕС решили заморозить активы трех физических лиц и одной организации, ответственных за поставку дронов, а также готовы распространить санкции еще на четыре иранские организации, которые уже фигурировали в предыдущем санкционном списке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза предварительно одобрили санкции против Ирана из-за его поставок дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину. Ограничения вводят против компании Shahed Aviation Industries, которая занималась проектированием и разработкой иранского БПЛА Shahed-136.

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