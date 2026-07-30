ЄС схвалив додаткові 8,3 млрд євро для України: які вимоги має виконати Київ

"План України" визначає, які реформи Україна має здійснити для отримання коштів у рамках механізму Ukraine Facility.

Зміни передбачають включення до плану додаткового фінансування на 8,3 млрд євро у 2026 році. Ці кошти будуть надані через механізм Ukraine Support Loan, який Європарламент і Рада ЄС погодили у лютому 2026 року.

Оновлений Ukraine Plan також передбачає нові етапи реформ. Зокрема, Україна має виконати додаткові зобовʼязання у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

Виконання цих умов є необхідним для подальших виплат за програмою.

Зазначається, що частину попередніх етапів реформи стало неможливо виконати в початкові строки через обʼєктивні обставини, повʼязані з війною.

Оновлений план додає 27 нових кількісних і якісних індикаторів, десять із яких потребують ухвалення законів.

Він переглядає 34 із 146 чинних етапів виконання програми, переносить строки виконання 12 реформ, які потребують більше часу.

Новий план замінює або змінює низку реформ та інвестиційних проєктів відповідно до умов війни та збільшує загальну кількість індикаторів Ukraine Plan із 146 до 173.

Серед нових реформ особливий акцент зроблено на верховенстві права, боротьбі з корупцією, реформах, необхідних для вступу України до ЄС, енергетичному секторі та подальшій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.