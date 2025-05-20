ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, під ударом "тіньовий флот" агресора

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, минулий санкційний пакет проти Росії через військову агресію проти України ЄС ухвалив у лютому. Це був 16-й пакет обмежень. Після цього тривали дискусії стосовно нового пакета санкцій.

Європейські партнери України оголошували про готовність посилили обмеження проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню. В ЄС заявляли, що розглядають можливість запровадження подальших санкцій.

14 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти РФ.

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