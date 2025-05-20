ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, под ударом "теневой флот" агрессора

Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".
Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети Х, сообщает РБК-Украина.
Новые ограничения призваны усилить давление на Москву, в частности в сфере морских перевозок, которые помогают обходить уже существующие санкции.
Кроме этого, пакет включает меры против гибридных угроз и нарушений прав человека.
"Чем дольше Россия ведет эту войну, тем жестче будет наш ответ", - подчеркнула Каллас.
В то же время в ЕС уже разрабатывают следующие санкционные пакеты, которые должны усилить международное давление на Россию и изолировать ее экономику и политику.
Напомним, прошлый санкционный пакет против России из-за военной агрессии против Украины ЕС принял в феврале. Это был 16-й пакет ограничений. После этого продолжались дискуссии относительно нового пакета санкций.
Европейские партнеры Украины объявляли о готовности усилить ограничения против России, если та не согласится на прекращение огня. В ЕС заявляли, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций.
14 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против РФ.
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