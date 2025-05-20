ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, под ударом "теневой флот" агрессора

Санкции ЕС против России

Напомним, прошлый санкционный пакет против России из-за военной агрессии против Украины ЕС принял в феврале. Это был 16-й пакет ограничений. После этого продолжались дискуссии относительно нового пакета санкций.

Европейские партнеры Украины объявляли о готовности усилить ограничения против России, если та не согласится на прекращение огня. В ЕС заявляли, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций.

14 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против РФ.

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