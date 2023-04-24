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ЄС шукає швидкий компроміс для замовлення снарядів для України, - Боррель

Фото: голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Країни ЄС шукатимуть швидкій компроміс щодо порядку спільного замовлення боєприпасів для України. Оскільки всі знаходяться у "надзвичайній ситуації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі 24 квітня.

"Я говорив з (міністром закордонних справ України Дмитром, ред.) Кулебою щодо двох шляхів (надання боєприпасів, - ред.). Перший вже реалізується. Ми отримали запити на компенсацію на суму 600 млн євро", - сказав він.

При цьому Боррель не зміг відповісти, скільки боєприпасів за цією сумою у 600 млн євро і в якому вони стані.

"Але я отримав запит на сплату цієї суми", - додав він.

Крім того, він визнав, що дійсно існують непогодження навколо другого шляху - щодо порядку спільного замовлення боєприпасів на підприємствах оборонної промисловості.

"Всі будуть розуміти, що ми знаходимося у надзвичайній ситуації. Я впевнений, що ми досягнемо погодження швидко. Але зважайте: в той час, як ми шукаємо це правове рішення, ми не сидимо і не чекаємо. Вся робота триває, тож відразу після того, як ця політична угода буде досягнута, практична робота буде здійснена", - додав високий представник ЄС.

Як повідомлялось, глави МЗС країн Євросоюзу поки не погодили 11 пакет санкцій проти Росії. Також є розбіжності між країнами щодо спільної закупки боєприпасів для України.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що крім ППО, ЗСУ мають велику потребу в боєприпасах. Він також зазначив, що у ЗСУ є й інші потреби, у тому числі у важких вантажівках і причепах до них.

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