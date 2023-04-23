У Міноборони Естонії назвали потреби України для проведення контрнаступу

Про це в інтерв'ю сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає РБК-Україна з посиланням на ERR .

Він також зазначив, що у ЗСУ є й інші потреби, у тому числі у важких вантажівках і причепах до них. За його словами, питання щодо надання Україні винищувачів західного типу також розглядається.

"У союзників є дуже точне уявлення про те, що потрібне українцям", - сказав Певкур.

Він додав, що на зустрічі у Німеччині також обговорювалися питання навчання українців на Заході.

"Ми також зосередилися на тому, яким було навчання тих дев'яти бригад, які сформували союзники; на тому, яке оснащення дев'яти бригад, які частково прибули до України, а частково прибувають", - наголосив він.

На його думку, західні союзники на досить високому рівні навчили українських військових провести контрнаступ.

"Інформація та координація під американським керівництвом були дуже вражаючими. І ми подивилися, які потреби можуть виникнути, коли розпочнеться українська контратака", - сказав Певкур.