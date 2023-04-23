У Міноборони Естонії назвали потреби України для проведення контрнаступу
Окрім протиповітряної оборони, українські військові мають велику потребу в боєприпасах.
Про це в інтерв'ю сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає РБК-Україна з посиланням на ERR.
Він також зазначив, що у ЗСУ є й інші потреби, у тому числі у важких вантажівках і причепах до них. За його словами, питання щодо надання Україні винищувачів західного типу також розглядається.
"У союзників є дуже точне уявлення про те, що потрібне українцям", - сказав Певкур.
Він додав, що на зустрічі у Німеччині також обговорювалися питання навчання українців на Заході.
"Ми також зосередилися на тому, яким було навчання тих дев'яти бригад, які сформували союзники; на тому, яке оснащення дев'яти бригад, які частково прибули до України, а частково прибувають", - наголосив він.
На його думку, західні союзники на досить високому рівні навчили українських військових провести контрнаступ.
"Інформація та координація під американським керівництвом були дуже вражаючими. І ми подивилися, які потреби можуть виникнути, коли розпочнеться українська контратака", - сказав Певкур.
Як повідомлялося, раніше командувач розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що головна основа успіху українського контрнаступу полягає в тому, наскільки підрозділи ЗСУ зможуть разом ефективно тренуватися перед ним. Це найважливіший нюанс стратегічного успіху.
Про підсумки зустрічі в Рамштайні, постачання Україні літаків і снарядів, контрнаступ, членство Швеції та України в НАТО - читайте в бліц-інтерв'ю РБК-Україна.
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