ЄС шукає нові маршрути для експорту українського зерна Чорним морем

ЄС продовжує переговори з Україною та сусідніми країнами щодо забезпечення стабільного експорту українського зерна. Брюссель розглядає різні варіанти маршрутів на тлі скорочення поставок через Чорне море.

Одним із варіантів залишаються так звані шляхи солідарності - логістичні маршрути, які створили для забезпечення експорту та імпорту України. Однак їх використання зараз ускладнюється низьким рівнем води на Дунаї.

Що відбувається з експортом зерна

Як відомо, ситуація з логістикою складається на тлі проблем у Чорному морі. Удари обмежили експорт аграрної продукції з України та РФ.

Одночасно посуха вже призводить до скорочення сільськогосподарського виробництва в країнах ЄС. Це створює додатковий тиск на світовий ринок продовольства.

Ціни на пшеницю та кукурудзу піднялися до багаторічних максимумів. На ринок впливають одразу кілька факторів — екстремальна спека, геополітична ситуація та слабші врожаї.

ЄС готує підтримку для фермерів

Паралельно Єврокомісія працює над заходами, які мають допомогти фермерам впоратися з наслідками посухи та сильної спеки.

Європейські чиновники обговорюють можливість застосування форс-мажору для окремих фермерів, послаблення деяких вимог для отримання фінансування та збільшення допомоги в межах екстрених заходів щодо добрив.

Також може йтися про дострокову виплату коштів за Спільною аграрною політикою ЄС.

За словами єврокомісара з питань сільського господарства Крістофа Гансена, скорочення виробництва в Євросоюзі зрештою може призвести до дефіциту аграрної продукції в інших частинах світу.

ЄС при цьому продовжує шукати рішення для підтримки українського експорту, який залишається важливою складовою глобального продовольчого ринку.