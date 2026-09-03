ЕС ищет новые маршруты для экспорта украинского зерна по Черному морю

ЕС продолжает переговоры с Украиной и соседними странами по обеспечению устойчивого экспорта украинского зерна. Брюссель рассматривает разные варианты маршрутов на фоне сокращения поставок через Черное море.

Одним из вариантов остаются так называемые пути солидарности – логистические маршруты, которые создали для обеспечения экспорта и импорта Украины. Однако их использование сейчас усложняется низким уровнем воды на Дунае.

Что происходит с экспортом зерна

Как известно, ситуация с логистикой складывается на фоне проблем в Черном море. Удары ограничили экспорт аграрной продукции из Украины и РФ.

Одновременно засуха уже приводит к сокращению сельскохозяйственного производства в странах ЕС. Это создает дополнительное давление на мировой рынок продовольствия.

Цены на пшеницу и кукурузу поднялись до многолетних максимумов. На рынок влияет сразу несколько факторов - экстремальная жара, геополитическая ситуация и более слабые урожаи.

ЕС готовит поддержку для фермеров

Параллельно Еврокомиссия работает над мерами, которые должны помочь фермерам справиться с последствиями засухи и сильной жары.

Европейские чиновники обсуждают возможность применения форс-мажора для отдельных фермеров, ослабление некоторых требований для получения финансирования и увеличения помощи в рамках экстренных мер по удобрениям.

Также речь может идти о досрочной выплате средств по Совместной аграрной политике ЕС.

По словам еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Кристофа Гансена, сокращение производства в Евросоюзе может привести к дефициту аграрной продукции в других частях мира.

ЕС при этом продолжает искать решения для поддержки украинского экспорта, остающегося важной составляющей глобального продовольственного рынка.