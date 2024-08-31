В ЄС шоковані ударами по Харкову: Борель відреагував на атаку РФ

"Шокуюча кількість жертв від російських бомб, скинутих учора на житловий будинок у Харкові", - написав він.

Борель наголосив, що саме тому під час неформальних зустрічей із міністрами ЄС Україна знову попросила зняти обмеження на використання західної зброї з метою самооборони.

У другій частині посту він написав, що тих російських журналістів, які публікують правдиві новини про війну, зараз засуджують до ув'язнення.

"ЄС засуджує використання законів про цензуру для криміналізації та ув'язнення тих, хто виступає проти війни та викриває російські звірства", - наголосив голова дипломатії ЄС.