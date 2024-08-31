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В ЕС шокированы ударами по Харькову: Боррель отреагировал на атаку РФ

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера Россия нанесла авиаудары по Харькову, в результате чего погибли как минимум 6 человек и еще 97 пострадали. В Евросоюзе шокированы атакой.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

"Шокирующее количество жертв от российских бомб, сброшенных вчера на жилой дом в Харькове", - написал он.

Боррель подчеркнул, что именно поэтому во время неформальных встреч с министрами ЕС, Украина вновь попросила снять ограничения на использование западного оружия в целях самообороны.

Во второй части поста он написал, что тех российских журналистов, которые публикуют правдивые новости о войне, сейчас приговаривают к тюремному заключению.

"ЕС осуждает использование законов о цензуре для криминализации и заключения в тюрьму тех, кто выступает против войны и разоблачает российские зверства", - подчеркнул глава дипломатии ЕС

Напомним, что сегодняшнее обращение президент Украины Владимир Зеленский начал с удара по Харькову.

В своей речи он обратился к США, Великобритании, Франции и Германии с призывом дать Украине разрешение на дальнобойность, а также дальнобойные снаряды и ракеты.

Он отметил, что очищение украинского неба от российских КАБов будет сильным шагом, чтобы заставить РФ искать окончания войны и справедливый мир.

Президент подчеркнул, вышеуказанные решения нельзя откладывать, потому что эти решения - это именно то, что может наиболее правильно повлиять на события.

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