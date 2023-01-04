ЄС ще не підтвердив проведення саміту з Україною в Києві, - ЗМІ

Європейський союз поки що не підтвердив, що саміт з Україню 3 лютого відбудеться в Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. На ньому будуть присутні голови Євроради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйєн, а також найвище українське керівництво. Однак місце проведення ще не визначено, повідомляє кореспондентка DW із Брюсселя з посиланням на чиновника Євросоюзу.

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що днями президент України Володимир Зеленський вперше цьогоріч переговорив телефоном з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І одним з питань, які обговорювали лідери, була підготовка до проведення чергового саміту Україна - ЄС.

Після цієї розмови в ОПУ з'явилась інформація, що саміт пройде 3 лютого в Києві.