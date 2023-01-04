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ЄС ще не підтвердив проведення саміту з Україною в Києві, - ЗМІ

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Брюссель, Середа 04 січня 2023 19:42
ЄС ще не підтвердив проведення саміту з Україною в Києві, - ЗМІ Фото: ЄС ще не підтвердив проведення саміту з Україною в Києві (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Європейський союз поки що не підтвердив, що саміт з Україню 3 лютого відбудеться в Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. На ньому будуть присутні голови Євроради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйєн, а також найвище українське керівництво. Однак місце проведення ще не визначено, повідомляє кореспондентка DW із Брюсселя з посиланням на чиновника Євросоюзу.

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що днями президент України Володимир Зеленський вперше цьогоріч переговорив телефоном з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І одним з питань, які обговорювали лідери, була підготовка до проведення чергового саміту Україна - ЄС.

Після цієї розмови в ОПУ з'явилась інформація, що саміт пройде 3 лютого в Києві.

Нагадаємо, радник керівника ОП Михайло Подоляк відреагував на можливість проведення саміту ЄС в Києві, зазначивши, що після цього Росія може забути про перемогу в війні проти України на своїх умовах.

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