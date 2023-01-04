ЕС еще не подтвердил проведение саммита с Украиной в Киеве, - СМИ

Европейский союз пока не подтвердил, что саммит с Украиной 3 февраля состоится в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Саммит Украина-ЕС запланирован на 3 февраля. На нем будут присутствовать главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также высшее украинское руководство. Однако место проведения еще не определено, сообщает корреспондент DW из Брюсселя со ссылкой на чиновника Евросоюза.

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский впервые в этом году переговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина-ЕС.

После этого разговора в ОПУ появилась информация, что саммит пройдет 3 февраля в Киеве.