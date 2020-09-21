ЄС сьогодні може не узгодити санкції проти Білорусі, - журналіст

Фото: прапори ЄС (facebook.com/eucouncil)

У понеділок, 21 вересня, міністри закордонних справ країн Європейського союзу не можуть узгодити санкції проти Білорусі. Кіпр все ще блокує санкції проти режиму президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці в Twitter.

"Схоже, що сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ не буде дано "зелене світло" для санкцій ЄС щодо Білорусі. Кіпр, здається, все ще блокує. Ймовірно, тепер слово за Європейською радою в четвер-п'ятницю", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати і Євросоюз на цьому тижні спільно оголосять санкції проти Білорусі. Обмежувальні заходи будуть введені проти причетних до фальсифікації виборів президента і масових затримань мирних демонстрантів.

Крім того, міністр закордонних справ Кіпру Нікос Христодулидес заявив, що Кіпр не буде блокувати санкції проти Білорусі, а підтримає рішення Ради ЄС.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розглядає можливість введення національних санкцій проти Білорусі.