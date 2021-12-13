ЕС сегодня рассмотрит наращивание российских войск у границ Украины

"В рамках текущих дел Совет будет проинформирован о наращивании российской военной мощи и передвижении войск и техники на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

Вместе с тем министры планируют обсудить ситуацию в Беларуси.

Кроме того, главы МИД Евросоюза проведут всестороннее обсуждение отношений между ЕС и Африкой, а также обменяются мнениями об отношениях с Центральной Азией.

При обсуждении также будет затронута тема Афганистана.

Заседание будет проведено под председательством представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.