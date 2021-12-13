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ЄС сьогодні розгляне нарощування російських військ біля кордонів України

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 грудня міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Брюсселі. Під час якої, зокрема, обговорять нарощування і пересування військ і техніки на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради міністрів ЄС.

"В рамках поточних справ Рада буде проінформована про нарощування російської військової потужності і пересування військ і техніки на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим міністри планують обговорити ситуацію в Білорусі.

Крім того, глави МЗС Євросоюзу проведуть всебічне обговорення відносин між ЄС та Африкою, а також обміняються думками про відносини з Центральною Азією.

Під час обговорення також буде порушено тему Афганістану.

Засідання буде проведено під головуванням представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Нагадаємо, сьогодні в міністерстві закордонних справ РФ відповіли, чи збирається РФ нападати на Україну.

Додамо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною.

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