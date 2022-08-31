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В ЕС считают, что война России против Украины не закончится в ближайшее время

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Среда 31 августа 2022 18:55
В ЕС считают, что война России против Украины не закончится в ближайшее время Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Полномасштабная война, которую развязала Россия против Украины, вероятно, не закончится в ближайшее время, поэтому мир должен быть готовым к последствиям агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля на брифинге.

Он отметил, что на встрече министров иностранных дел стран ЕС, кроме визовых ограничений для граждан РФ, также обсуждалась ситуация в Украине.

"Мы согласились, что мы должны быть готовы отвечать на негативные последствия этой российской агрессии против Украины, которая, к сожалению, похоже, что не будет прекращаться в ближайшее время", - сказал Боррель.

Он отметил, что полномасштабная война касается не только Украины и РФ, она затрагивает вопросы безопасности и стабильности всего европейского континента, а также влияет на ситуацию в мире.

"Мы обсудили, для примера, катастрофическое влияние, которое может иметь эта война, если Россия продолжит играть в азартные игры вокруг украинских атомных станций, особенно в Запорожье", - отметил Боррель.

Главы МИД стран ЕС также обсудили политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку для Украины.

Напомним, на встрече министры ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией.

Советник главы Офиса президента Михайл Подоляк отметил, что это самое малое, что можно сделать, чтобы граждане РФ почувствовали причастность к войне.

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