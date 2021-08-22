В ЕС считают, что США не успеют закончить эвакуацию из Афганистана до 31 августа

Соединенные Штаты Америки не успеют эвакуировать всех желающих из Афганистана до 31 августа. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По словам Борреля, США не успеют эвакуировать всех жителей Афганистана, которые содействовали западным странам.
Также Боррель выразил надежду, что США изменят свое мнения по поводу окончательной даты (31 августа) эвакуации и присутствия в Афганистане американских войск.
Напомним, что президент США Байден назвал окончательную дату, когда закончится эвакуация из Афганистана. Правда, он признал, что эта миссия может занять и больше времени.