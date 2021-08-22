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У ЄС вважають, що США не встигнуть закінчити евакуацію з Афганістану до 31 серпня

Автор: Наталья Скороход

Сполучені Штати Америки не встигнуть евакуювати всіх бажаючих з Афганістану до 31 серпня. Про це заявив високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами Борреля, США не встигнуть евакуювати всіх жителів Афганістану, які сприяли західним країнам.

Також Боррель висловив сподівання, що США змінять свою думку з приводу остаточної дати (31 серпня) евакуації та присутності в Афганістані американських військ.

Нагадаємо, що президент США Байден назвав остаточну дату, коли закінчиться евакуація з Афганістану. Правда, він визнав, що ця місія може зайняти й більше часу.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистан