У ЄС вважають, що США не встигнуть закінчити евакуацію з Афганістану до 31 серпня

Сполучені Штати Америки не встигнуть евакуювати всіх бажаючих з Афганістану до 31 серпня. Про це заявив високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За словами Борреля, США не встигнуть евакуювати всіх жителів Афганістану, які сприяли західним країнам.
Також Боррель висловив сподівання, що США змінять свою думку з приводу остаточної дати (31 серпня) евакуації та присутності в Афганістані американських військ.
Нагадаємо, що президент США Байден назвав остаточну дату, коли закінчиться евакуація з Афганістану. Правда, він визнав, що ця місія може зайняти й більше часу.