ЕС подтвердил контакты с талибами. Но речи о признании не идет

Европейский союз поддерживает оперативные контакты с талибами в Афганистане после захвата власти. Но речи об их признании как новых властей страны не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE .

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз не ведет политических переговоров с боевиками. По ее словам, с ними можно говорить, но оценивать талибов будут по их действиям.

"Сейчас в период кризиса у нас существуют оперативные контакты с "Талибаном", поскольку в это сложное время мы должны обсуждать вопросы, связанные с оказанием содействия людям в Кабуле. В этом случае оперативные контакты необходимы, и всегда хорошо вести переговоры, когда есть возможность спасти жизни", - подчеркнула она.

Она добавила, что эти контакты не имеют никакого отношения к политическим переговорам.