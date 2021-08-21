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ЕС подтвердил контакты с талибами. Но речи о признании не идет

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Брюссель, Суббота 21 августа 2021 16:35
ЕС подтвердил контакты с талибами. Но речи о признании не идет Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз поддерживает оперативные контакты с талибами в Афганистане после захвата власти. Но речи об их признании как новых властей страны не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз не ведет политических переговоров с боевиками. По ее словам, с ними можно говорить, но оценивать талибов будут по их действиям.

"Сейчас в период кризиса у нас существуют оперативные контакты с "Талибаном", поскольку в это сложное время мы должны обсуждать вопросы, связанные с оказанием содействия людям в Кабуле. В этом случае оперативные контакты необходимы, и всегда хорошо вести переговоры, когда есть возможность спасти жизни", - подчеркнула она.

Она добавила, что эти контакты не имеют никакого отношения к политическим переговорам.

Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет работать с "Талибаном", если это будет необходимо.

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Евросоюз Талибан Афганистан
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