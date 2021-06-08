ЕС на саммите по России учтет ее поддержку режима Лукашенко, - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что лидеры ЕС на предстоящем саммите по России учтут ситуацию вокруг Беларуси. В частости, лидеры ЕС примут во внимание то, что Москва помогает режиму Александра Лукашенко.
Об этом Боррель заявил, выступая на пленарном заседании Европарламента.
"Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор (речь идет о Лукашенко - ред.). Я согласен со всеми вами, что он (Лукашенко - ред.) пользуется поддержкой России. Я согласен, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси", - сказал он.
Боррель отметил, что недавно Россия возобновила грант в полмиллиона долларов Минску, а также то, что российская поддержка очень важна для режима Лукашенко.
"Совет Европейского союза учтет это, когда на предстоящем заседании будет обсуждать наши отношения с Россией", - пообещал он депутатам.
Напомним, Боррель также рассказал, что ЕС может принять очередной пакет санкций против Беларуси через две недели. Этот вопрос планируют обсудить на саммите глав МЗС стран Евросоюза.
Отметим, в июне также должна состоятся встреча лидеров России и США в Европе.