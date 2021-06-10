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ЕС на саммите G7 поддержит США по расследованию пандемии COVID в Китае

Автор: РБК-Украина

Европейский союз на саммите G7 (стран "Большой семерки") поддержит предложение США о расследовании происхождения пандемии COVID в Китае. Следствию понадобится полный доступ ко всем исходным зонам заражения.

Об этом на пресс-конференции перед саммитом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, Брюссель поддержит США в этом вопросе.

"ЕС поддерживает все без исключения усилия, которые обеспечат транспарентность в вопросе происхождения пандемии", - заявил Мишель.

В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что следствие действительно будет нуждаться в неограниченном доступе ко всем документам и зонам исходного заражения в Китае.

Напомним, ранее в Китае заявили, что расследование происхождения COVID-19 политизировано. Такое заявление последовало после того, как президент США Джо Байден поручил разведке изучение этого вопроса.

До этого стало известно, что республиканцы в США начали свое расследование происхождения COVID-19. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), версия об утечке коронавируса из китайской лаборатории в Ухане маловероятна.

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Новости Украины КитайШарль МишельCOVID-19