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ЄС на саміті G7 підтримає США щодо розслідування пандемії COVID в Китаї

Автор: РБК-Україна

Європейський союз на саміті G7 (країн "Великої сімки") підтримає пропозицію США про розслідування походження пандемії COVID в Китаї. Слідству знадобиться повний доступ до всіх вихідних зон зараження.

Про це на прес-конференції перед самітом заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, Брюссель підтримає США в цьому питанні.

"ЄС підтримує всі без винятку зусилля, які забезпечать транспарентність у питанні походження пандемії", - заявив Мішель.

У той же час глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підкреслила, що слідство дійсно потребуватиме необмеженого доступу до всіх документів і зон вихідного зараження в Китаї.

Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що розслідування походження COVID-19 політизовано. Така заява послідувала після того, як президент США Джо Байден доручив розвідці вивчення цього питання.

До цього стало відомо, що республіканці в США почали своє розслідування походження COVID-19. Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), версія про витік коронавірусу з китайської лабораторії в Ухані малоймовірна.

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Новини України КитайШарль МишельCOVID-19