ЄС на саміті не схвалить конфіскацію доходів заморожених активів РФ: у ЗМІ назвали причину

Високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності наголосив, що серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для українських військових.

"Зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення. І ми прагнемо зробити все, щоб уникнути подальших руйнувань в Україні", - зазначило джерело DW.

За його словами, у пропозиції Єврокомісії йдеться, що 90% доходів від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для ЗСУ. Проте співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на будь-що, але не на зброю для українців.

Дискусія щодо розширення ЄС

Другим "суперечливим питанням" порядку денного саміту, за словами дипломата, стане дискусія щодо розширення ЄС. У грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови.

Для того, щоб переговори розпочалися, країни-члени ЄС мають схвалити представлену Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, та провести засідання міжурядової конференції – спеціально створеного органу, який безпосередньо вестиме переговори.

Обидва ці рішення потребують одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу. Однак є висока ймовірність, що ці два рішення не будуть ухвалені під час нинішнього саміту, зазначив співрозмовник.