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ЄС на саміті не схвалить конфіскацію доходів заморожених активів РФ: у ЗМІ назвали причину

Фото: ЄС на саміті не схвалить конфіскацію доходів заморожених активів РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лідери Євросоюзу не зможуть погодити рішення про конфіскацію доходів заморожених активів РФ для України на саміті ЄС, який розпочнеться сьогодні, 21 березня через небажання Угорщини спрямовувати ці кошти на купівлю зброї для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності наголосив, що серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для українських військових.

"Зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення. І ми прагнемо зробити все, щоб уникнути подальших руйнувань в Україні", - зазначило джерело DW.

За його словами, у пропозиції Єврокомісії йдеться, що 90% доходів від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для ЗСУ. Проте співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на будь-що, але не на зброю для українців.

Дискусія щодо розширення ЄС

Другим "суперечливим питанням" порядку денного саміту, за словами дипломата, стане дискусія щодо розширення ЄС. У грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови.

Для того, щоб переговори розпочалися, країни-члени ЄС мають схвалити представлену Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, та провести засідання міжурядової конференції – спеціально створеного органу, який безпосередньо вестиме переговори.

Обидва ці рішення потребують одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу. Однак є висока ймовірність, що ці два рішення не будуть ухвалені під час нинішнього саміту, зазначив співрозмовник.

Конфіскація заморожених активів РФ

Наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що "пора розпочати розмову про використання прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

За словами високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, досі можливість використання прибутку розглядалася як підтримка відновлення України, втім, останнім часом головним питанням стало запобігання подальшим руйнуванням.

Тим часом, під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, 18 березня, було ухвалено рішення про надання додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.

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