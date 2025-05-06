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Торгова війна Трампа ставить під удар 97% експорту ЄС, - Politico

Вівторок 06 травня 2025 16:56
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Торгова війна Трампа ставить під удар 97% експорту ЄС, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Тарифи президента США Дональда Трампа вплинуть приблизно на 97% загального обсягу експорту Європейського Союзу до Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Керівник торгівельного представництва ЄС Марош Шефчович вважає, що мита президента США Дональда Трампа на фармацевтичну продукцію, сировину та напівпровідники в поєднанні з широкими тарифами, вже застосованими проти Європейського Союзу, завдадуть удару по експорту з ЄС на загальну суму 549 мільярдів євро.

Зокрема, за оцінками Європейської комісії, вони охоплять 97% загального експорту ЄС до США.

"Якщо всі ці розслідування призведуть до необґрунтованих, шкідливих тарифів, то це вплине на ще 170 мільярдів євро експорту ЄС до США. Це означає, що загалом близько 549 мільярдів євро експорту ЄС до США, тобто 97 відсотків від загального обсягу, буде обкладено тарифами", - заявив Шефчович.

Ці заяви пролунали після того, як Європейський Союз підрахував, що тарифи Трампа, які поєднують 20-відсотковий "взаємний" тариф на ЄС і 25-відсотковий тариф на автомобілі, автозапчастини, сталь і алюміній, зачеплять близько 380 мільярдів євро товарів з ЄС - або 70 відсотків експорту блоку до Сполучених Штатів.

Взаємні тарифи

Варто нагадати, що ЄС 9 квітня затвердив мита на товари зі США на суму близько 21 млрд євро. Це стало відповіддю на 25% мита Трампа на постачання сталі та алюмінію з ЄС.

Тоді ж Трамп скасував так звані взаємні тарифи для ЄС на рівні 20%. Тепер ця ставка буде на рівні 10%. Після чого ЄС призупинив на 90 днів 25%-ві мита, узгоджені як відповідь на тарифи США на сталь і автомобілі.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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