ЕС расширит пошлины для США, если не достигнет прогресса в переговорах, - FT

Европейский союз (ЕС) может ввести пошлины на американские самолеты Boeing, если торговые переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) не будут иметь результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times (FT).

Как пишет FT, Европейская комиссия, которая руководит торговой политикой ЕС, может включить гражданские самолеты Boeing в список, который насчитывает около 100 млрд евро ежегодного американского импорта, на который будут наложены пошлины.

В то же время меры вступят в силу только, если ЕС не удастся достичь прогресса в вопросе снижения американских тарифов. В частности они должны также быть принятыми подавляющим большинством стран-членов союза.

Также отмечается, что следующая волна тарифов, кроме самолетов, может также включать и химическую продукцию. В общем весь список, который еще может измениться, как ожидается, обнародуют уже в четверг.

"Сейчас нам нужно, чтобы США продемонстрировали свою готовность достичь прогресса в поиске справедливого и сбалансированного решения... Но если наши переговоры с США не дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий игры", - заявил комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович.