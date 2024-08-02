ЄС розробляє стратегію підтримки України на випадок переобрання Трампа, - FT

Троє обізнаних джерел повідомили, що група також оцінює вплив можливого президентства Камали Гарріс і готується до змін у політиці після виборів у США в листопаді. Один зі співрозмовників зазначив: "Йдеться про те, щоб з'ясувати, якими можуть бути наслідки в будь-якому випадку".

Команда була сформована офісом генерального секретаря Єврокомісії Ілзе Юхансоне і охоплює невелику кількість чиновників, які представляють ключові директорати з торгівлі, конкуренції та зовнішніх зносин.

Брюссель занепокоєний, що Трамп може запровадити болючі тарифи на експорт ЄС, припинити підтримку України та примусити Київ до згоди з умовами Москви щодо припинення війни.

Європейські союзники стурбовані погрозами Дональда Трампа вивести США з НАТО або підірвати положення про взаємну оборону для країн, які, на його думку, недостатньо витрачають на оборону.

Комітет ЄС планує активізувати роботу у вересні і розширити взаємодію з урядами країн-членів для оцінки потенційної вразливості ЄС і способів пом'якшення негативних наслідків. Особливу увагу буде приділено розробці планів комунікації на випадок серйозних змін у політиці США, таких, як необхідність для платників податків ЄС збільшити внесок в оборону України.

Єврокомісія заявила про підготовку до виборів у США і розглядає всі можливі сценарії, підтверджуючи прихильність до тісного партнерства зі США.

Міністерство закордонних справ Німеччини також створило аналогічну групу для підготовки до можливого другого президентства Трампа, повідомили чиновники Financial Times.

На тлі виборів у США високопосадовці ЄС намагаються налагодити контакти з людьми, близькими до Камали Гарріс і Дональда Трампа, включно з колишнім економічним радником Майком Пайлом і радником із національної безпеки Філом Гордоном.

Для Брюсселя президентство Гарріс не обов'язково означатиме повну спадкоємність із Байденом, особливо в питанні допомоги Україні. Обіцянки Трампа негайно припинити війну можуть вплинути на громадську думку в США про конфлікт, навіть якщо він програє вибори.

Основне питання для комітету ЄС полягає в тому, що повернення Трампа може означати для економіки Європи.