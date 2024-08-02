ЕС разрабатывает стратегию по поддержке Украины на случай переизбрания Трампа, - FT

Еврокомиссия создала специальную группу для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Группа разрабатывает стратегию на случай резкого изменения позиции Вашингтона по вопросам свободной торговли и поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Трое осведомленных источников сообщили, что группа также оценивает влияние возможного президентства Камалы Харрис и готовится к изменениям в политике после выборов в США в ноябре. Один из собеседников отметил: "Речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия в любом случае".
Команда была сформирована офисом генерального секретаря Еврокомиссии Илзе Юхансоне и включает небольшое число чиновников, представляющих ключевые директораты по торговле, конкуренции и внешним сношениям.
Брюссель обеспокоен, что Трамп может ввести болезненные тарифы на экспорт ЕС, прекратить поддержку Украины и принудить Киев к согласию с условиями Москвы по прекращению войны.
Европейские союзники обеспокоены угрозами Дональда Трампа вывести США из НАТО или подорвать положение о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, недостаточно тратят на оборону.
Комитет ЕС планирует активизировать работу в сентябре и расширить взаимодействие с правительствами стран-членов для оценки потенциальной уязвимости ЕС и способов смягчения негативных последствий. Особое внимание будет уделено разработке планов коммуникации на случай серьезных изменений в политике США, таких, как необходимость для налогоплательщиков ЕС увеличить вклад в оборону Украины.
Еврокомиссия заявила о подготовке к выборам в США и рассматривает все возможные сценарии, подтверждая приверженность тесному партнерству с США.
Министерство иностранных дел Германии также создало аналогичную группу для подготовки к возможному второму президентству Трампа, сообщили чиновники Financial Times.
На фоне выборов в США высокопоставленные чиновники ЕС пытаются наладить контакты с людьми, близкими к Камале Харрис и Дональду Трампу, включая бывшего экономического советника Майка Пайла и советника по национальной безопасности Фила Гордона.
Для Брюсселя президентство Харрис не обязательно будет означать полную преемственность с Байденом, особенно в вопросе помощи Украине. Обещания Трампа немедленно прекратить войну могут повлиять на общественное мнение в США о конфликте, даже если он проиграет выборы.
Основной вопрос для комитета ЕС заключается в том, что возвращение Трампа может означать для экономики Европы.
В июле действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с президентской гонки на предстоящих в ноябре выборах.
Он предложил в качестве своей замены вице-президента Камалу Харрис. Примечательно, что еще до выдвижения ее кандидатуры Харрис имела рейтинг более 45%.
Сейчас известно, что Харрис опережает Трампа по поддержке в четырех из семи ключевых штатов.
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