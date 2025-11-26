ЄС розробляє "план Б", якщо не вдасться погодити репараційний кредит Україні, - Рolitico

Європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційного кредиту Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання нагадало, що на саміті минулого місяця лідери ЄС сподівалися узгодити пропозицію про використання заморожених резервів Росії для надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.
Однак ця ідея досі викликає застереження у Бельгії, на території якої зберігається більша частина російських коштів.
Попри інтенсивні переговори між Бельгією та Єврокомісією протягом останніх тижнів, бельгійський прем'єр Барт де Вевер все ще має побоювання щодо юридичної відповідальності.
Тому в Брюсселі зараз міркують про те, як допомогти Україні в разі, якщо пропозиція про репараційний кредит не буде готова вчасно, щоб лідери ЄС могли її схвалити на саміті 18 грудня.
За словами джерел Politico, одним із варіантів, який набирає підтримку, є "перехідний" кредит, що фінансується за рахунок запозичень ЄС, щоб підтримати Україну в перші місяці 2026 року.
Зазначається, що це дасть більше часу для організації повноцінного репараційного кредиту з використанням російських активів таким чином, який влаштує Бельгію, щоб забезпечити довгострокове рішення.
Двоє дипломатів заявили, що Україні можуть запропонувати погасити початковий перехідний кредит ЄС після отримання фінансування з довгострокового репараційного кредиту.
Посли країн ЄС обговорили можливі варіанти з Єврокомісією на зустрічі в Брюсселі 25 листопада.
За словами одного з посадовців, обізнаного про хід обговорень, такі країни, як Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва і Люксембург, закликали Єврокомісію продовжити роботу над пропозиціями щодо фінансування України.
У довгостроковій перспективі репараційний кредит широко розглядається як єдиний варіант для України.
Країни-члени ЄС не бажають використовувати свої національні бюджети для надання Україні грошових грантів. Багато з них вже борються з бюджетним дефіцитом і високими витратами на запозичення. Тому ключовим моментом вважається переконати бельгійців приєднатися до цієї ініціативи.
"Однією з ідей може бути об'єднання варіанта репараційного кредиту з одним з інших варіантів. Але це не повинно зайняти занадто багато часу, тому що, звичайно, зараз є відчуття терміновості, і воно нагальне", - зазначив співрозмовник видання.
Politico припускає, що найбільшою перешкодою буде те, що такий вид запозичень ЄС вимагатиме одностайної підтримки 27 країн-членів, а Угорщина вже давно виступає проти нових заходів, спрямованих на фінансування України.
Нагадаємо, раніше Європейська комісія запропонувала ідею про надання Україні репараційного кредиту. Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок заморожених російських активів.
Для того, щоб Україна отримала такий репараційний кредит, необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.
Станом на зараз ініціативу блокує Бельгія, країна, де зберігається найбільша частка заморожених активів РФ.
На цьому тлі в Єврокомісії почали шукати альтернативні рішення для допомоги Україні в майбутньому.
При цьому Україна спонукає європейських союзників прийняти політичне рішення про виплату репараційного кредиту в розмірі 163 млрд доларів, який базується на заморожених активах Росії, вже у грудні.