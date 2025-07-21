ЄС розробляє новий пакет санкцій проти РФ, щоб схилити Кремль до переговорів

За словами дипломата, Україна вже п'ять місяців демонструє свою готовність до безумовного припинення вогню на 30 днів за пропозицією Сполучених Штатів, а Франція п'ять місяців чекає подібної відповіді від Росії.

"Ми всі знаємо про максималістські заяви і позиції з її (Росії. - ред.) боку, бо це завжди ті самі, які при кожної нагоді висуваються і заявляються, але переговори мусять враховувати інтереси двох сторін. Переговори це не підкорення однієї сторони іншій", - зазначив Барро.

Очільник французького МЗС нагадав заяви президента Володимира Зеленського про те, що передумовою переговорів має бути припинення вогню, і наголосив, що "переговори не можуть відбуватися під бомбами".

Він згадав про українсько-російські переговори в Стамбулі навесні 2022 року, які були перервані звірствами, скоєними російськими військовими в Бучі та Ізюмі. На думку Барро, ці факти "продемонстрували нещирість та підлість російського президента".

"Тому маємо на сьогодні ультиматум, який висунув президент США на 50 днів. Ми щойно ухвалили новий пакет санкцій з європейського боку. Я попросив свої команди відновити одразу подальшу роботу, щоб збудувати ще більш потужний санкційний пакет, щоб спонукати Росію до переговорів", - підсумував глава МЗС Франції.